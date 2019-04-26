مقتل 11 في حادث شمال الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي 11 شخصا حتفهم في شمال الصين إثر وقوع رافعة في موقع إنشاء صباح أمس.
وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن شخصين أصيبا في الحادث الذي وقع بموقع إنشاء بإقليم خبي، وهو منطقة تقع بالقرب من بكين.
ولم يعرف بعد سبب الحادث.
وتصف منظمة «تشاينا ليببور بولتين» وهي منظمة غير حكومية معنية بشؤون العمال ومقرها هونج كونج قطاع البناء بأنه «القطاع الأكثر خطورة في الصين».
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