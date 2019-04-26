نيبال تؤهل نصف المباني المتضررة من زلزال 2015

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو
أعادت نيبال بناء 50% من المباني والمنازل والمدارس المتضررة من زلزال 2015 الذي أودى بحياة 9000 شخص، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون في نيبال أمس في الذكرى الرابعة للزلزال.
وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر، وضرب وسط نيبال، عن إلحاق الضرر بنحو 762,307 منازل، وكان أكثر من 22 ألف شخص أصيبوا في الزلزال. وأفادت الهيئة الوطنية لإعادة البناء أنه من بين 7,553 مبنى مدرسيا، أعيد بناء نحو 4000 مبنى حتى الآن.
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