السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات تفتيشية على المسالخ والملاحم بمدينة نجران



نجران 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشامة أمس، جولات تفتيشية على عدد من المسالخ والملاحم ونقاط الذبح والمطابخ بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز السلامة الغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجا أن الجولات الرقابية ضبطت مخالفات صحية تمثلت في تدني مستوى النظافة, وعدم تجديد الرخصة البلدية، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية، مؤكداً

تشديد أمين المنطقة المهندس حمد بن عيبان على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطوارئ 940.

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12:24ت م

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