

جنين 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابًا فلسطينيًا من جنين عند دخوله أراضي الـثمانية والأربعين.

وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد مفيد فريحات من بلدة اليامون شمال جنين، عند دخوله أراضي الـثمانية والأربعين.

وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة جنين وقرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفيرت، وبئر الباشا، ومثلث الشهداء، وقباطية، وأم التوت.

// انتهى //

11:48ت م

0043





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فِلَسْطينيًا من جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.