السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يقف على سير العمل بالمركز الإعلامي لمهرجان الحريد الـ 16



فرسان 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على سير العمل بالمركز الإعلامي لمهرجان الحريد الـ 16 بجزيرة فرسان.

وأطلع سموه خلال الجولة على الجهود التي يبذلها الفريق الإعلامي المكلف بتغطية فعاليات مهرجان الحريد للعام الحالي لنقل الصورة الحقيقية لهذا الحدث لذي تشهده محافظة فرسان كل عام حتى أصبح محل اهتمام على مستوى المملكة بما يتضمنه المهرجان من برامج ونشاطات شاملة ومتعددة, وكذلك خدمة الإعلاميين وتسهيل مهامهم.

واستمع سموه لشرح مفصل عن المركز من مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد زايري المركز يقدم خدمات إعلامية متكاملة لكل الإعلاميين المشاركين في تغطية المهرجان الوطني للتراث والثقافة بأحدث الأجهزة والتقنيات لإبراز أهمية الجنادرية والجهود المبذولة وتنوعها, حيث تشمل إرسال المواد الإعلامية وتوفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وخدمات الإنترنت والمطبوعات الإعلامية عن نشاطات المهرجان وفعالياته.

وتابع الأمير محمد بن ناصر مشاركة مكتب وكالة الأنباء

حضر الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديفير، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

// انتهى //

11:47ت م

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فرسان 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان على سير العمل بالمركز الإعلامي لمهرجان الحريد الـ 16 بجزيرة فرسان.وأطلع سموه خلال الجولة على الجهود التي يبذلها الفريق الإعلامي المكلف بتغطية فعاليات مهرجان الحريد للعام الحالي لنقل الصورة الحقيقية لهذا الحدث لذي تشهده محافظة فرسان كل عام حتى أصبح محل اهتمام على مستوى المملكة بما يتضمنه المهرجان من برامج ونشاطات شاملة ومتعددة, وكذلك خدمة الإعلاميين وتسهيل مهامهم.واستمع سموه لشرح مفصل عن المركز من مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد زايري المركز يقدم خدمات إعلامية متكاملة لكل الإعلاميين المشاركين في تغطية المهرجان الوطني للتراث والثقافة بأحدث الأجهزة والتقنيات لإبراز أهمية الجنادرية والجهود المبذولة وتنوعها, حيث تشمل إرسال المواد الإعلامية وتوفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وخدمات الإنترنت والمطبوعات الإعلامية عن نشاطات المهرجان وفعالياته.وتابع الأمير محمد بن ناصر مشاركة مكتب وكالة الأنباء السعودية بجازان بالمركز والمهرجان, وبقية الجهات الإعلامية المشاركة في تغطية المهرجان, مستمعاً لشرح مفصل من القائمين على تلك الوسائل، منوهاً سموه في ختام الزيارة بالجهود التي تقدمها مختلف الجهات، راجياً من الله العون والتوفيق للجميع لتحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.حضر الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديفير، ووكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.// انتهى //11:47ت م0042

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