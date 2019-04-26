السعودية اليوم / "أضاحي" يعقد اجتماعه التحضيري الأول للجنة الأمنية



جدة 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

عقد مشروع المملكة العربية

وجرى خلال الاجتماع بحث نتائج العمل المشترك بين الجانبين لحج الموسم الماضي 1439هـ لحركة العاملين داخل مجازر المشروع في المشاعر المقدسة، التي تكللت بتحقيق المشروع أهدافه، والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام من أداء ُنسك الأضحية.

كما تطرق "الاجتماع التحضيري الأول للجنة الأمنية الخاصة بالمشروع لموسم حج 1440هـ" لمحاور وخطط الاستعدادات الأمنية واللوجستية للمشروع خلال موسم الحج المقبل، وشدد العقيد أحمد عسيري على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومنع العمالة غير النظامية، أو غير المرخص لها بالعمل ضمن نطاق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي".

من جانبه ثمن المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحيمي، دور رجال الأمن في خدمة حجاج بيت الله الحرام عمومًا، وتأمين سلامة الحجاج المستفيدين من خدمات المشروع.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة المشاورات التي يعقدها المشروع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي من شأنها ترتيب الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

يذكر أن عدد قوة أمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الھدي والأضاحي لموسم حج عام 1439هـ، بلغ 1500 عنصر أمن بين ضباط وصف ضباط وجنود، لحفظ أمن مجازر المشروع الثمانية في المشاعر المقدسة.

// انتهى //

11:45ت م

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جدة 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسعقد مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي " أضاحي" في مقره الرئيسي بالبنك الاسلامي بجدة أول أمس، "الاجتماع التحضيري الأول للجنة الأمنية الخاصة بالمشروع لموسم حج 1440هـ"، بحضور ممثل القيادة الأمنية للمشروع عن الأمن العام العقيد أحمد عسيري، والمشرف العام على "أضاحي" رحيمي أحمد رحيمي.وجرى خلال الاجتماع بحث نتائج العمل المشترك بين الجانبين لحج الموسم الماضي 1439هـ لحركة العاملين داخل مجازر المشروع في المشاعر المقدسة، التي تكللت بتحقيق المشروع أهدافه، والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام من أداء ُنسك الأضحية.كما تطرق "الاجتماع التحضيري الأول للجنة الأمنية الخاصة بالمشروع لموسم حج 1440هـ" لمحاور وخطط الاستعدادات الأمنية واللوجستية للمشروع خلال موسم الحج المقبل، وشدد العقيد أحمد عسيري على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومنع العمالة غير النظامية، أو غير المرخص لها بالعمل ضمن نطاق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي".من جانبه ثمن المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحيمي، دور رجال الأمن في خدمة حجاج بيت الله الحرام عمومًا، وتأمين سلامة الحجاج المستفيدين من خدمات المشروع.تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة المشاورات التي يعقدها المشروع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي من شأنها ترتيب الإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.يذكر أن عدد قوة أمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الھدي والأضاحي لموسم حج عام 1439هـ، بلغ 1500 عنصر أمن بين ضباط وصف ضباط وجنود، لحفظ أمن مجازر المشروع الثمانية في المشاعر المقدسة.// انتهى //11:45ت م0041

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