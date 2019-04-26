السعودية اليوم / أكثر من 26 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم بجامعة نجران



نجران 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

يواصل أكثر من 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير بن حسن العمري أن الجامعة سخرت كامل إمكانياتها لتهيئة مقرات الاختبارات للطلاب والطالبات، وتوفير البيئة الملائمة لهم التي تمكنهم من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة، ضمن متابعة مباشرة من معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.

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11:32ت م

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