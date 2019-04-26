‏‫ع / السعودية اليوم / محافظ العيدابي يدشن معرض "فنون وتراث بلغازي الأول"

العيدابي 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

دشن محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني أمس، معرض "فنون وتراث بلغازي الأول"، وذلك في مبنى المركز الحضاري بالمحافظة.

وتجول المحافظ والحضور على أركان المعرض الذي يضم معروضات لأنماط العادات والتقاليد وموروثات الحياة في المحافظة، والأكلات الشعبية عبر ركن الأسر المنتجة، مستمعاً إلى شرح عن مختلف أركان المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، ويهدف إلى إبراز تراث المحافظة والتعريف بموروثاتها، ودعم أعمال ومواهب أبناء وبنات المحافظة .

كما تجول في أقسام المعرض الفني لفريق أنامل بلغازي، بمشاركة 32 فنانًا في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، حيث جسد الفنانون من خلاله أبرز الموروثات في محافظة العيدابي، فيما اطلع على معرض الخط العربي المصاحب وركن التراث الشعبي.

وكرّم محافظ العيدابي في ختام الحفل الداعمين والمشاركين في التنظيم.

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11:29ت م

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