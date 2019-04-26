السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يعقد اجتماعاً بقادة القطاعات الأمنية بالمحافظة



وادي الدواسر 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

عقد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك بمقر المحافظة أمس, اجتماعاً بقادة القطاعات الأمنية بالمحافظة، نقل لهم خلاله تحيات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بالعمل في منظومة واحدة، وبذل المزيد من الجهود لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

وناقش المحافظ والمجتمعون نقاط الاجتماع المدرجة على جدول الأعمال التي اتخذت بشأنها القرارات والتوجيهات المناسبة ومن أهمها التنسيق الفاعل بين جميع القطاعات الأمنية بالمحافظة للعمل المشترك في تحقيق الأمن والسلامة للجميع ، ومناقشة الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك وليالي وايام عيد الفطر المبارك، والدعوة الى أهمية تطبيق الأنظمة بحق ما قد يحدث من تجاوزات مخالفة للأنظمة المرورية أو الأمنية.

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11:06ت م

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