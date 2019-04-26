انت الان تتابع تفاصيل خبر "حماس": مشاركة وفد إسرائيلي في دبي تشجيع لجرائم الاحتلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 11:47 صباحاً - وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الإعلان عن مشاركة وفد إسرائيلي في معرض معرض "إكسبو 2020" في دبي بـ"التطور الخطير".

ودعا الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة نشرها في صفحته بموقع "تويتر"، الإمارات إلى "عدم التورط في ذلك"، قائلاً: إنه "يشكل تشجيعاً للجرائم الإسرائيلية، وإهداراً لحقوق الأمة، وانتهاكاً لقرارات قمة تونس".

وكانت "إسرائيل" أعلنت، أمس الخميس، مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، في الوقت الذي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه علامة على تحسن مكانة بلاده في منطقة الخليج.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن "إسرائيل تتطلع لمشاركة روح الابتكار لديها، والتطورات التي يقدمها الرياديون والمبتكرون الإسرائيليون في حقول متعددة؛ مثل المياه والمعلومات والتكنولوجيا الطبية".

ومن المقرر افتتاح إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020، على أن يغلق في العاشر من أبريل 2021.

وازدادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب؛ من خلال مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات، في حين تتحدث تقارير عن علاقات سرية وطيدة مع السعودية.

ومؤخراً جرت بعض اللقاءات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين، كما دعمت أبوظبي والرياض "صفقة القرن" التي يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تطبيقها، والتي تقوّض الحق الفلسطيني لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.