انت الان تتابع تفاصيل خبر في ظل التدهور الاقتصادي الإيراني.. تعرّف على ثروة خامنئي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 11:47 صباحاً - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن حجم ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي، مقدرة إياها بـ200 مليار دولار.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، قائلة: إنّ "الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة".

وأردف البيان: "فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عاماً من حكم الملالي".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من المرشد الأعلى خامنئي أو النظام الإيراني حول ما ورد في بيان السفارة الأمريكية ببغداد.

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والاثنين الماضي، قررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول 2 مايو المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر الماضي.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين الماضي، إنهاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من العقوبات المفروضة على شراء النفط من إيران بحلول مايو المقبل، مشددة على أنها تسعى إلى تصفير صادرات إيران النفطية.

كما أعلن البيت الأبيض أن السعودية والإمارات ستعوضان النقص في النفط المعروض.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء الماضي، إنها مستثناة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، مؤكدةً استمرار تدفُّق الغاز المستورد من طهران؛ لتغذية المحطات الإنتاجية بالبلاد، وشراء 1200 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من ركود وتضخم هائل، وانخفاض الريال مقابل الدولار بشكل مخيف، وبطالة مرتفعة جداً، إضافة لارتفاع في أسعار المواد الأساسية في البلاد، وانتشار الفساد في المؤسسات الدولة؛ إذ يسيطر الحرس الثوري على أغلب مقدرات الدولة.