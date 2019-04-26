انت الان تتابع تفاصيل خبر معارض سعودي: نظام الحكم في المملكة غير قابل للإصلاح وسيزول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 11:47 صباحاً - قال الأمين العام لـ"حزب الأمة الإسلامي" السعودي المعارض، عبد الله السالم، إنّ النظام السياسي في المملكة لا يمكن إصلاحه، معتبراً صعود محمد بن سلمان لولاية العهد "نتيجة طبيعية للنظام الفاسد الحالي"، وأنّ سياسته الحالية للانفتاح هي لإلهاء الشعب عن حقوقه.

و"الأمة الإسلامي"، حزب سياسي سعودي، تأثر بفترة ثورات الربيع العربي وتأسس في فبراير 2011، على يد ثلة من الناشطين الإسلاميين والمثقفين السعوديين، وتأتي في مقدمة منطلقاته العمل على إنهاء الملكية المطلقة في البلاد.

غير مؤهل للحكم

وقال المعارض السعودي في حديث خاص مع موقع "الخليج 365"، إنّ "محمد بن سلمان هو مجرد نتيجة طبيعية للنظام السياسي الفاسد وبالتالي ‏ستبقى هذه النتيجة ما بقي النظام قائماً" مشدداً أنه "لن يقدم أي نظام سياسي ما يقدمه النظام الحاكم في السعودية للغرب بشكل عام وللإدارة الأمريكية بشكل خاص من نهب للثروات ومصادرة الحريات".

وأردف قائلاً: "ولذلك، فإن الغرب البراغماتي يرى بقاء النظام السعودي واستمراره لضمان استمرار نهب الثروات والسيطرة على منابع الطاقة والتحكم بالأسعار"، مبيناً أنه "من المحتمل استمرار الصخب الدولي حول بن سلمان لاستمرار عملية الابتزاز المالي والسياسي والحصول على ‏مواقف سياسية معينة".

وأشار السالم إلى أنّ النظام السعودي "ليس مؤهلاً لإدارة البلاد في ظل الفوضى والفساد والأزمات المتتالية والتي لا يستطيع النظام التعامل معها فضلاً عن إيجاد حلول لها"، مؤكداً أن حزبه يرى أن النظام الحاكم "سيسقط سواء تولى محمد بن سلمان مقاليد السلطة أو تم تنفيذ انقلاب داخل أروقة قصر الحكم بالعاصمة الرياض".

وأكّد أن "حزب الأمة يرى إسقاط النظام السعودي الحالي كاملاً برموزه ومؤسساته وإقامة نظام سياسي جديد مبني على العدل والشورى والتعددية والمشاركة السياسية".

وبيّن السالم أنه منذ ستينيات القرن الماضي، كان هنالك محاولات ودعوات لإصلاح النظام السياسي في المملكة، ولكن باءت كلها بالفشل "بسبب سوء سلوك النظام السعودي واستبداده بالسلطة والثروة"، وبالتالي فإنه من الواضح أنه لا يمكن إصلاح النظام لأن الإصلاح الحقيقي سيؤدي إلى زوال النظام السياسي.

وبخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، قال السالم: "أجمع العالم كله على أن ما حدث جريمة بشعة حاول النظام التستر عليها ومازال يحاول تبريرها بأنها خطأ غير مقصود".

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محاكمات "صورية"

وبيّن السالم في حديثه لـ"الخليج 365": "نتابع بكل أسف المحاكمات الظالمة للنشطاء في السعودية ونعتبر تلك المحاكمات الصورية انتهاكات جسيمة تجاه كافة النشطاء وأصحاب الرأي ورموز المجتمع، إذ ‏لا يمكن الوثوق بالسلك القضائي السعودي لأنه غير مستقل".

وشدّد على أنه "لا يمكن اعتبار محاكمة النشطاء خطوة أفضل بل يجب إطلاق سراحهم فوراً وتكريم كافة النشطاء وأصحاب الرأي وتقديم الشكر لهم لتضحياتهم التي بذلوها في سبيل وطنهم ومجتمعهم".

من جانب آخر، اعتبر السالم أنّ هنالك لبس وخلط في مفهوم الانفتاح والإصلاح الذي يتبناه النظام السعودي، مؤكداً أنه "مجرد إلهاء للشعب عن حقوقه الأصلية"

ولفت إلى أنه لم يكن الإصلاح الحقيقي مجرد "السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخولها للملاعب الرياضية وإقامة الحفلات وفتح دور السينما وزيادة نشاط هيئة الترفيه"، ‏كل هذا مجرد إلهاء الشعب عن حقوقه الشرعية والتفاف على مطالب الشعب.

واستدرك أنّ الإصلاح الحقيقي يكمن في إطلاق الحريات وترسيخ مبدأ التعددية والمشاركة السياسية وأن يمارس الشعب حقوقه بكل حرية.

الكبت السياسي

وأضاف السالم لـ"الخليج 365" أنّ "حزب الأمة الإسلامي ‏لا يدعو ولا يؤيد الدعوات التي تتخذ من الملكية الدستورية منطلقاً ولا حتى الدعوات التي تتبنى إصلاح النظام ‏الملكي المطلق الحالي".

وكشف القيادي في الحزب السعودي لـ"الخليج 365"، أنه "من المؤكد أن أي كيان سياسي معارض له مؤيدون ومتابعين ومحبين ومريدين وهذه نتيجة طبيعية للكبت السياسي والقبضة الأمنية التي يمارسها النظام السعودي ضد الشعب".

وأوضح أنه "بعد الإعلان تأسيس حزب الأمة الإسلامي في عام 2011 كان هنالك إقبال شديد على عضوية الحزب والتسجيل كأعضاء في الحزب ولكن سرعان ما قامت السلطات السعودية في ذلك الوقت بحجب الموقع الإلكتروني الخاص بالحزب ومن ثم محاولة ضرب الموقع للسيطرة عليه ولكن تم تجاوز كل تلك العقبات".

وأكّد السالم إلى أنّه "مازال الحزب يمارس نشاطه الحزبي في الداخل والخارج بشكل سلمي كحال كل المعارضة السعودية، رغم أنّ النظام السعودي قام باعتقال 11 شخصاً من الهيئة التأسيسية للحزب ثم قام باعتقال رئيس الحزب ونائبه وتم الحكم عليهما بأحكام سياسية جائرة إلى أن تم إطلاق سراحهم مؤخراً وطُلب منهم عدم ممارسة أي نشاط سياسي".