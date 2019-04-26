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2019-04-26 تزايد فرص الأمطار على الرياض حتى العاشرة مساء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية تكاثفا لافتا للسحب الركامية الرعدية في الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، يُتوقع امتدادها نحو العاصمة خلال الساعات القادمة بحيث تعمل على تساقط زخات رعدية متفرقة من الأمطار بحسب مركز طقس العرب.

من جانبه توقع النظام الآلي للإنذار المبكر نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على الرياض حتى العاشرة من مساء اليوم.

وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل رماح – حريملاء – شقراء – الخرج – الأفلاج – السليل – وادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها – تمتد إلى المجمعة.

وفي عفيف توقع الإنذار المبكر تكون سحب رعدية ممطرة ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى الحادية عشرة من مساء الخميس المقبل.









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