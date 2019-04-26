المسند : حالة مطرية تعصر قوتها فوق المملكة يوم السبت

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تدخل المملكة في حالة من التقلبات الجوية تصل ذروتها غدا السبت.

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وقال المسند :متوقع أن تبدأ اليوم حالة مطرية تؤثر على أجزاء من مناطق: المدينة ، مكة ومرتفعات الباحة، عسير ،جازان، وأيضاً أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض، ثم تبدأ الحالة يوم السبت تزحف ناحية الوسطى أكثر، لتعصر قوتها فوق منطقة حائل على وجه التحديد، ثم يوم الأحد تتقلص الحالة.

وتابع المسند : بوجه عام درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في كل القطاعات عدا القطاع الغربي من السعودية .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على منطقتي الباحة وعسير، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.