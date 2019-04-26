في مثل هذا اليوم.. أسوأ كارثة نووية وبدء الحرب النفطية

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 26 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

هجوم إسبانيا

في مثل هذا اليوم عام 1937، شنت القوات الجوية الألمانية هجومًا مكثفًا على غيرنايكا في إسبانيا، وذلك ضمن الحرب العالمية الثانية.

آخر هجوم للنازيين

في مثل هذا اليوم عام 1945، أتمت القوات النازية الألمانية آخر هجوم ناجح لها في الحرب العالمية الثانية، والذي كان عن طريق الدبابات، فيما يُعرف تاريخيًا باسم “معركة بوتسن”.



ميلاد ميلانيا ترامب

في مثل هذا اليوم عام 1970، ولدت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي عارضة أزياء سلوفينية أصبحت سيدة الولايات المتحدة الأولى.

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الحرب النفطية

في مثل هذا اليوم عام 1984، بدأت حرب ناقلات النفط في المنطقة أثناء المعارك الإيرانية العراقية، وذلك بعد تدمير ناقلة النفط “سفينة العرب” والتي كانت تتبع المملكة.

أسوأ كارثة نووية

في مثل هذا اليوم عام 1986، حدثت أسوأ كارثة نووية في تاريخ العالم في مفاعل تشرنوبيل بالاتحاد السوفيتي، والتي كانت الأساس في بدء اعتماد أنظمة سلامة وأمان أساسية في المنشآت النووية منذ ذلك الوقت حتى الآن.

نيلسون مانديلا

في مثل هذا اليوم عام 1994، فاز الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا بأول انتخابات رئاسية تعددية في بلاده، تكريمًا لجهوده الواسعة للمساواة بين جميع أبناء جنوب إفريقيا وإنهاء العداء بين السود وأصحاب البشرة البيضاء في البلاد.