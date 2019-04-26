بعد تقديم موعد حساب المواطن .. تعرف على طريقة تسجيل المستقل

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلالية حال كان السن أكبر من 18سنة.

وقالت خدمة العملاء ردا على استفسار مواطنة بهذا الشأن بالقول : في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (لذكر أو أنثى) لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك.

وأضاف أنه في حال عدم توفر هذه المستندات يتم إضافة الشخص كتابع لرب الاسرة.

وكان حساب متابعات الخليج 365 أكد أمس على تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم التي سيتم صرفها في شهر مايو المقبل.

وبالرغم من مطالبات بعض المستفيدين بأن يتم تقديم دفعة مايو إلى ما قبل شهر رمضان إلا أن حساب متابعات الخليج 365 أكد أن التقديم سيكون وفق الآلية المتبعة لإيداع الدعم.

وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت.

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 ردا على أحد المستفيدين : “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشرة بتاريخ 9 مايو “.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق اليوم عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.