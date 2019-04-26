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افتتاح مشروع جسر تقاطع طريق الملك فيصل بالشرائع

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الان تتابع افتتاح مشروع جسر تقاطع طريق الملك فيصل بالشرائع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفتتح أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبد الله القويحص خلال جولته التفقدية على عدد من المرافق البلدية جسر تقاطع شارع عمر قاضي مع طريق الطائف -السيل بمنطقة الشرائع الذي يخدم جميع مخططات الشرائع.

وقال المهندس زهير سقاط وكيل الأمين للمشاريع المكلف أنه تم إنشاء الجسر بإتجاهين بطول ( 1112 ) متر وعرض ( 18 ) متر لكل إتجاه وتم الإنتهاء من أعمال الجسر الخرساني وأعمال الإرصفة وأعمال تصريف مياة الأمطار.

كما تم إنشاء نفق للمشاة يربط منطقة غرب شارع عمر قاضي مع شرقه وذلك أسفل الجسر لخدمة المشاة المجاورين له  ويهدف المشروع لفك الإختناقات المرورية عن جسر حد الحرم بالشرائع وتسهيل حركة الزائرين القادمين عن طريق الطائف – السيل بإتجاه بيت الله الحرام.

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ثم تفقد معالي الأمين سير الأعمال في بلدية الشرائع وألتقى برئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس فهد البشري وأطلع على آليه العمل في جميع الإدارات والأفسام واستمع لبعض طلبات ومقترحات المراجعين وحث القائمين في نطاق البلدية على تيسير العمل للمواطنين

ثم تابع جولته بزيارة تفقدية لمبنى الادارة العامة لشؤون البلديات في شارع الحج واستمع معاليه على شرح مفصل من مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي الذي اعرب عن شكره وتقديره لإهتمام ودعم معالي أمين العاصمة المقدسة الذي يوليه لجميع الموظفين على حد سواء .

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