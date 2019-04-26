الان تتابع شاهد التفاصيل: وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول للخريجين الجامعيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعام ١٤٤٠ هــ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحـاق في الخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1440/8/30 هــ .

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد على الرابط:

https://afca.mod.gov.sa للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة .

ومن ضمن الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين الجامعيين للتقديم والإختبار للالتحاق في الخدمة العسكرية كضباط :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب اسنان” ) عند بداية العام الدراسي .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

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أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية.

أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية .

أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ ) .

أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية .

لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

التخصصات الهندسية: هندسة كهربائية- هندسة الكترونيات- هندسة اتصالات- هندسة ميكانيكية- هندسة مساحة- هندسة معمارية- هندسة مدنية- هندسة طيران- هندسة صناعية- هندسة كيميائية- ارصاد جوية- فيزياء- تقنية كهربائية- تقنية ميكانيكية- تقنية الكترونية- تقنية قوة تحكم- جيوماتكس- هندسة طرق- علوم الفضاء- هندسة بيئية.

تخصصات الحاسب الآلي: تقنية حاسب آلي- تقنية شبكات- أمن المعلومات السيبراني- هندسة شبكات- هندسة حاسب آلي- هندسة برمجيات- بحوت وعمليات- علوم حاسب آلي- نظم معلومات- برمجة حاسب آلي- أحصاء- رياضيات- محلل نظم حاسب آلي- أمن الاتصالات- تقنية معلومات- هندسة نظم .

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