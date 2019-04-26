القيادة تهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس جوليوس مادا بيو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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