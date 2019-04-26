مصادرة 23 طن خضراوات وفواكه ملوثة بالمبيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب _ بريدة

أسهمت الفحوصات المخبرية لأمانة القصيم في مصادرة 23 طنا من الخضراوات والفواكه بسوق الخضار والفاكهة المركزي بمدينة بريدة خلال النصف الأول من العام الحالي 1440، بعد أن رصد مختبر سلامة الغذاء تجاوز الحدود المسموح بها من متبقيات الملوثات الكيميائية.

وبحسب الأمانة فإن المختبر أجرى عمليات الفحص لعينات من الخضراوات والفواكه المتداولة بالسوق خلال تلك الفترة بهدف الكشف عن جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد من سلامتها. وتضمنت الفحوصات مسحات من أيدي العمالة في المطاعم والبوفيهات والمنشآت الغذائية، وجولات ميدانية على المواقع المستهدفة لعمليات الرصد (مستنقعات، بحيرات، مساكن عمال، مسالخ) بهدف تصنيفها والتأكد من سلامتها من وجود آفات ناقلة للأمراض. ويهدف المختبر إلى التأكد من سلامة وأمان الغذاء المتداول، ورصد متبقيات المبيدات المختلفة فى المنتجات الزراعية والتعرف على ملوثات الغذاء من الأحياء الدقيقة وكيفية وصولها إلى الغذاء، والتوعية الإرشادية للمزارعين عن كيفية تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة.

ماذا عمل مختبر سلامة الأغذية؟