الإسكان التنموي يوفر 374 وحدة في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

وقعت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي اتفاقية مع إحدى الشركات لتشييد 374 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي المهندس مازن الداوود.

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ويأتي خيار البناء كأحد خيارات «الإسكان التنموي» لتوفير خيارات متنوعة من المساكن التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى خيارات أخرى منها توفير وحدات سكنية من السوق، وكذلك وحدات الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أنه سيتم بناء 200 وحدة في الأحساء، و174 وحدة في محافظة الخفجي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشاريع البناء، إذ شهدت المرحلة الأولى بناء عدد من الوحدات السكنية في 12 مدينة تمثل خمس مناطق في المملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل)، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات تهدف لتوفير آلاف الوحدات السكنية حول المملكة، وستليها اتفاقيات أخرى لتغطية مناطق المملكة كافة.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية. ولضمان سرعة تلبية احتياجهم أبرمت اتفاقيات شراكة مع 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها على اختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.