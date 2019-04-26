ورشة عمل تبحث جعل طيبة مدينة رائدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع البنك الدولي أمس، ورشة عمل بعنوان «أنسنة المدن» بحضور 30 متدربا من صناع القرار والموظفين التنفيذيين بالأمانة، لمناقشة التحديات والقضايا الرئيسة التي تواجه المدينة، وعرض التجربة الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية في أنسنة المدن.

وتأتي الورشة في سياق التعاون الفني بين المملكة والبنك، كجزء من برنامج التعزيز المؤسسي P168709 لأمانات المناطق، بهدف الاطلاع على الخبرات العالمية، التي تعد فرصة مهمة لدعم المدينة المنورة لجعلها مدينة رائدة، وأكثر استدامة وملائمة للعيش وفق الطرق الدولية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.