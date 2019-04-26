ختام برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المنطقة الشرقية الموسم الثالث من برنامج نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي 1440، بمشاركة 9255 طالبا وطالبة.

ويأتي برنامج نسيج في إطار تعاون استراتيجي مشترك بين المركز وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، وإدارة التدريب التقني والمهني وتعليم الشرقية وتعليم الأحساء، الذي يستهدف جميع الطلاب المستجدين في الإدارة كل عام البالغ عددهم 12000 سنويا في 12 كلية ومعهدا تابعة للإدارة بالشرقية.

ويهدف مشروع نسيج إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتنمية الحس الوطني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التلاحم الوطني المنشود.