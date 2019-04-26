انطلاق الجولة الرابعة من نصف نهائي الصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، بمباراتين بين الشعيب والاتفاق بالدمام، وفي الخبر القادسية مع العرض.
وينفرد القادسية بالصدارة بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط، يليه الشعيب (6 نقاط) والعرض (4 نقاط) وأخيرا الاتفاق بدون رصيد حتى الآن.
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