توقيع خطابات التزام مع 6 صناديق استثمار جريء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _الرياض

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي، خطابات التزام مع 6 صناديق استثمار جريء بالشراكة مع شركات الاستثمار التالية: دراية المالية، رائد فنتشرز، STV، Gobi 8Point Capital، ميراك المالية، تأثير المالية، إذ تهدف الشركة من خلال توقيع هذه الخطابات إلى الموافقة على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي سيجري تأسيسها من قبل مديري الصناديق.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، أن الشركة ستستثمر في الصناديق من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق التابع لمبادرة الاستثمار الجريء التي تتضمن أيضا برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة وبرنامج الاستثمار بالمشاركة.

Advertisements

ولفت إلى أن مبادرة الاستثمار الجريء تهدف إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن الصناديق الاستثمارية تهدف إلى الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والكبير بالمملكة، مشيرا إلى أن إجمالي استثمار الشركة في الصناديق وصل إلى أكثر من نصف مليار ريال.

6 صناديق استثمار جريء بالشراكة مع: