3 شراكات لتوفير دعم مالي للمنشآت الصغيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
أطلقت شركة سابك أمس ثلاث شراكات جديدة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص استثمارية وتمويلية جديدة في المملكة، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي بالرياض.
وتنطلق هذه الشراكات تحت مظلة مبادرة «نساند»، بالتعاون مع أحد البنوك التجارية، وبنك التنمية الاجتماعية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وشركة مالية متخصصة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن «نساند» تستهدف زيادة توليد الفرص للمستثمرين لتطوير الأعمال في المملكة.
3 شراكات
- إطلاق صندوق «نساند»، وهو صندوق استثمار جديد أسسته سابك، ممثلة في شركة نساند للاستثمار، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء من خلال مشروعين؛ أولهما دعم تطوير الأخشاب الصناعية ومنتجات (UPVC) لتكون بديلا للألمنيوم التقليدي في إطارات النوافذ وغيرها، ويهدف ثاني المشروعات لتوطين تقنيات تصنيع بطاريات الفاناديوم، المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من التطبيقات.
- الشراكة مع أحد البنوك التجارية، لإنشاء منتج مالي جديد يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناتجة عن مبادرات «نساند» مع فترة سماح خاصة وتصنيف ربح سنوي
- الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، لإطلاق المنتج التمويلي الجديد «عايد» مع مزايا مخصصة لمستثمري «نساند» الذين يستهدفون المشروعات الصغيرة.
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