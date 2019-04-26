3 شراكات لتوفير دعم مالي للمنشآت الصغيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أطلقت شركة سابك أمس ثلاث شراكات جديدة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص استثمارية وتمويلية جديدة في المملكة، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي بالرياض.

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وتنطلق هذه الشراكات تحت مظلة مبادرة «نساند»، بالتعاون مع أحد البنوك التجارية، وبنك التنمية الاجتماعية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وشركة مالية متخصصة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن «نساند» تستهدف زيادة توليد الفرص للمستثمرين لتطوير الأعمال في المملكة.

3 شراكات