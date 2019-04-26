مؤتمر عربي لأجهزة المباحث والأدلة الجنائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تونس

تنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم، أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيبحث المؤتمر موضوعات عدة تتعلق بآلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الالكترونية التي ثبت تورطها في جرائم الكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وغسل الأموال ودوره في إخفاء الجريمة، وتعزيز عمل الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية، إلى جانب بحث آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية عربيا.