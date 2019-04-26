محكمة يابانية تفرج عن غصن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو وافقت محكمة يابانية على الإفراج عن رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بكفالة قدرها 500 مليون ين (5, 4 ملايين دولار). وتأتي موافقة محكمة طوكيو الجزئية بعد ثلاثة أيام من اتهام الادعاء الياباني لغصن، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز، بتهمة خيانة الثقة. وأدى اتهام غصن بخيانة الثقة لتمديد فترة احتجازه في مركز احتجاز طوكيو، ودفع فريق الدفاع عنه لطلب الإفراج عنه بكفالة، وقال نائب رئيس الادعاء في طوكيو شين كوكيموتو إن قرار المحكمة بالإفراج عن غصن «يدعو للأسف»، وقدم الادعاء على الفور طعنا على قرار المحكمة.



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