السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في رمضان بالمسجد الحرام. الليلة الأولى في التسليمات العشر الأولى الدكتور سعود الشريم التسليمات العشر الأخيرة الدكتور عبدالرحمن السديس في الليلة الثانية الدكتور عبدالله الجهني، والدكتور ياسر الدوسري في الليلة الثالثة الدكتور بندر بليلة، والدكتور ماهر المعيقلي يتعاقب الأئمة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين منه العشر الأواخر Advertisements التسليمات الخمس الأولى الدكتور ياسر الدوسري، وعبدالله الجهني ليلة تختيم القرآن الكريم التسليمات الخمس الأولى الدكتور سعود الشريم، والدكتور عبدالرحمن السديس صلاة التهجد ليالي الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين في التسليمات الثلاث الأولى الدكتور سعود الشريم في التسليمتين الأخيرتين مع الشفع والوتر الدكتور عبدالرحمن السديس ليلة التاسع والعشرين الدكتور ياسر الدوسري، والدكتور عبدالله الجهني ليالي الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين بندر بليلة، والدكتور ماهر المعيقلي



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كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد جدول أئمة الحرم المكي لصلاتي التراويح والتهجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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