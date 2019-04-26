السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ إطلاقه قبل 6 أشهر وحتى الآن، مشكلات 3421 بلاغا، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة، وتابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها. توزيع البلاغات على المناطق: 1866 بلاغا بالرياض 842 بلاغا بمكة المكرمة 615 بلاغا بالشرقية 315 بلاغا بعسير 255 بلاغا بالقصيم Advertisements 207 بلاغات في المدينة المنورة 203 بلاغات بجازان 144 بلاغا بالجوف 97 بلاغا في حائل 92 بلاغا في تبوك 55 بلاغا بالحدود الشمالية 46بلاغا بالباحة 40 بلاغا في نجران



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كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء 3421 بلاغا حول خدمات المساجد وجمعيات التحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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