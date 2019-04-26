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إنهاء 3421 بلاغا حول خدمات المساجد وجمعيات التحفيظ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد «1933» بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ إطلاقه قبل 6 أشهر وحتى الآن، مشكلات 3421 بلاغا، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة، وتابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

توزيع البلاغات على المناطق:

1866 بلاغا بالرياض

842 بلاغا بمكة المكرمة

615 بلاغا بالشرقية

315 بلاغا بعسير

255 بلاغا بالقصيم

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207 بلاغات في المدينة المنورة

203 بلاغات بجازان

144 بلاغا بالجوف

97 بلاغا في حائل

92 بلاغا في تبوك

55 بلاغا بالحدود الشمالية

46بلاغا بالباحة

40 بلاغا في نجران


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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