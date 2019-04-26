مناقشة الاستعدادات الأمنية لعمل المجازر خلال الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي» في مقره الرئيس بجدة أمس الأول الاجتماع التحضيري الأول للجنة الأمنية الخاصة بالمشروع لموسم حج هذا العام، بحضور ممثل القيادة الأمنية للمشروع عن الأمن العام العقيد أحمد عسيري، والمشرف العام على «أضاحي» رحيمي أحمد.

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وبحث الاجتماع نتائج العمل المشترك بين الجانبين لحج الموسم الماضي لحركة العاملين داخل مجازر المشروع في المشاعر المقدسة، والتي تكللت بتحقيق المشروع أهدافه، والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام من أداء نسك الأضحية، كما تطرق الاجتماع لمحاور وخطط الاستعدادات الأمنية واللوجستية للمشروع خلال موسم الحج المقبل.

وشدد العقيد عسيري على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية، ومنع العمالة غير النظامية أو غير المرخص لها بالعمل ضمن نطاق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي.

وثمن المشرف العام على المشروع، دور رجال الأمن في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأمين سلامة المستفيدين من خدمات المشروع.