فتح برنامج التجسير بجامعة حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التسجيل في برنامج التجسير لخريجي دبلوم كلية المجتمع من طلبتها، للالتحاق بأحد البرامج في كليات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم وهندسة الحاسب الآلي خلال الفترة من 12 وحتى 18 مايو المقبل عبر موقعها الالكتروني. وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور الأدهم اللويش أن التقديم سيكون متاحا لخريجي أحد برامج دبلوم كلية المجتمع، مبينا أن سعة المقاعد لتخصصات برامج البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب الآلي وإدارة الأعمال 65 مقعدا للطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن عملية الفرز ستجري آليا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. ودعا الراغبين في التسجيل الاطلاع على شروط ومعايير القبول في برامج التجسير العامة والخاصة على موقع الجامعة الالكتروني أو عبر منصاتها في شبكات التواصل الاجتماعي.



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