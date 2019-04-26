زحام كبير وتدافع أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات في الرياض.. و"التجارة" تُغلقها وتُسجل عدداً من المخالفات

دبي - بواسطة محمد فارس فيديو يحبس الأنفاس..سائح حافي القدمين يسير على حبل يصل بين جبال سعودية

في المملكة العربية السعودية، تعتبر جبال الحبلة الشاهقة شرقي مدينة أبها، محط أنظار وإعجاب الكثير ممن يحبوا المغامرات وتجربة أشياء جديدة وغير مألوفة، لتقف شاهداً على مغامراتهم المثيرة. ومن بين تلك المغامرات، كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سائح مغامر وهو يقطع مسافة بين ضفتي جبلين شاهقين سيراً على الحبل وهو حافي القدمين. فيديو: طرائف ومفاجآت الطرق السريعة حمار تائه وسلم طائر يحطم زجاج سيارة 7awi 1 فيديو: طرائف ومفاجآت الطرق السريعة حمار تائه وسلم طائر يحطم زجاج سيارة شاهد أيضاً: فيديو: طرائف ومفاجآت الطرق السريعة حمار تائه وسلم طائر يحطم زجاج سيارة وكاد السائح المغامر أن يسقط لحظة الاستدارة على الحبل من أجل العودة إلى نقطة الانطلاق؛ إلا أنه تمكن من استعادة توازنه والسير بثبات مرة أخرى. ونجح السائح من السير على حبل رفيع بمنطقة جبال الحبلة الشاهقة، وسط دهشة من حوله الذين كانوا يراقبون المغامرة الأخطر على الإطلاق في مشاهد تحبس الأنفاس. صور: في هذا الشارع السياحي الشهير عليك أن تدفع لكي تمر 7awi 1 صور: في هذا الشارع السياحي الشهير عليك أن تدفع لكي تمر شاهد أيضاً: صور: في هذا الشارع السياحي الشهير عليك أن تدفع لكي تمر وتعتبر مغامرات المشي على الحبال بين الجبال الشاهقة، مغامرة خاصة بأصحاب القلوب القوية، تسمح بالسفر إلى المرتفعات في قارات العالم، وتضع ممارسيها في مواجهة صعوبات الطبيعة، ومشاهدها الأكثر جاذبية. وفي بداية عام 2010، أصبحت هذه رياضة المشي على الحبل معروفة لدى عامة الناس، مع مبيعات في المتاجر غير المتخصصة، وانتشار مجموعات الممارسين في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن ممارستها تطورت بشكل خاص في فرنسا وألمانيا وسويسرا، وكذلك في الولايات المتحدة. وقد حظيت هذه الرياضة بالاهتمام خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو عام 2016. المزيد: صور لفتاة تمشي بالكعب العالي على الحبل من ارتفاع 840 متراً.. شاهدوها! فيديو يحبس الأنفاس لمغامر برازيلي يمشي على الحبل بين شلالات على ارتفاع شاهق! فيديو: لقطات تقطع الأنفاس لحظة سقوط مروع للاعبي سيرك يمشون على الحبل

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