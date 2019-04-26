نظام نور لتسجيل الطلاب – تابع نظام نور تسجيل الروضة 1440 – رابط موقع نور تسجيل رياض...

نعرض عليكم متابعينا الكرام جديد نظام نور تسجيل الروضة حيث بدء التسجيل الإلكتروني لكل من الطلاب والطالبات في نظام نور حيث نرصد لكم زوارنا الكرام كامل خطوات التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور.

الآن نتناول معكم متابعينا من المملكة العربية السعودية تفاصيل تسجيل الطلاب في الروضة ورياض الأطفال بدءا من اليوم الأحد 16 شعبان 1440ه وفقا للتقويم الهجري بالمملكة العربية السعودية

نظام نور

أعلنت وزارة التعليم أن التسجيل الإلكتروني للطلاب بمرحلة رياض الأطفال سيبدأ اليوم حيث التسجيل وفقا للخطوات التالية:

بدايةً يتم الدخول عبر نظام نور من هنا

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق على أن يتم إدخال هوية الطفل وصلة القرابة وتاريخ الميلاد

يقوم ولي الأمر بتحديد الصف واستكمال بيانات الطفل مع إدخال بيانات المدرسة.

يتم الضغط على زر التعهد بصحة جميع البيانات المدونة ثم الضغط على تسجيل وبعدها تقييم الخدمة.

نظام نور تسجيل الروضة

بدأ نظام نور في تسجيل الطلاب من السعوديين وغير السعودين بكل من المدارس الأهلية والاجنبية في 1440/4/30ه ويستمر التسجيل حتى انتهاء الموعد المحدد وإغلاق التسجيل في 1441/1/22ه

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الجدير بالذكر أيضا أن نشير إلى إتاحة التسجيل عبر نظام نور للسعوديين في مدارس القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها المفاضلة خلال الفترة 1440/4/30 على أن يستمر حتى 1440/6/2ه.

موقع نور

تعطل اليوم التسجيل بنظام نور لمرحلة رياض الأطفال مما أدى إلى سخط أولياء الأمور، جاء هذا العطل نتيجة الضغط من أولياء الأمور على موقع نور لتسجيل أبنائهم في الساعات الأولى من صباح اليوم ، هذا وقد طالب أولياء الأمور بسرعة حل المشكلة الناجمة عن العطل من خلال توفير سيرفرات عالية يمكنها تحمل الضغط.