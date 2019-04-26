رابط نتائج نور 1440 برقم الهوية فقط الفصل الدراسي الثاني موقع وزارة التربية والتعليم السعودية

رابط نتائج نور 1440 برقم الهوية هو أكثر ما يبحث عنه أولياء أمور الطلاب بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث أولياء الأمور عن شهادات الطلاب للفصل الدراسي الثاني في المملكة للعام الدراسي 1439/1440، خاصة وقد بدأ طلاب المملكة العربية السعودية المراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” اختبارات الفصل الدراسي الثاني منذ فترة، وبالتالي فإن نتائج الاختبارات قد أوشكت على الظهور.

هذا وسنقدم لكم من خلال هذا المقال رابط نتائج نور 1440 برقم الهوية، بحيث يمكنكم من خلال هذا الرابط استخراج نتائج وشهادات الطلاب في المملكة العربية السعودية بكل سهولة ويسر وبدون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى موقع النور.

رابط نتائج نور 1440

رابط نتائج نور 1440 برقم الهوية لطلاب المراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” يمكنكم الاستعلام عنه من خلال الرابط التالي:

حيث يمكنكم من خلال هذا الرابط استعلام نتائج نور 1440 برقم الهوية ورمز التحقق فقط.

موقع نظام نور

موقع نظام نور الإلكتروني عبارة عن موقع إلكتروني صممته المملكة العربية السعودية لخدمة العملية التعليمية، وجعلته تابع لوزارة التربية والتعليم بالمملكة، بحيث يقوم الموقع بتقديم مجموعة من الخدمات لكل أطراف العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية ومن بينهم:

الطالب: حيث يقوم الطالب بمتابعة دروسه وأخبار الدراسة والاستعلام عن مواعيد وجداول الاختبارات الشهرية واختبارات نصف ونهاية العام. ولي الأمر: حيث يمكن لولي الأمر الاستعلام ومتابعة المستوى الدراسي لأبنائه من طلاب المملكة العربية السعودية وكذلك التقديم للطلاب الجدد عبر الموقع. المعلمين: يمكنكم الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بطلبات الإجازات التي يقوم المعلمين بتقديمها في السعودية وغيرها من الخدمات الأخرى. المديرين: يمكنهم التواصل مع المعلمين وباقي أطراف العملية التعليمية من خلال موقع النور الإلكتروني.

الجدول الزمني لعام 1439/1440

يكشف الجدول السابق عن مدة الدراسة التي سيخضع لها الطلاب على مدار هذا العام الدراسي 2018/2019، وهي كالتالي: عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول: 15 أسبوع.

عدد الأسابيع الدراسية في الفصل الدراسي الثاني: 15 أسبوع.

عدد أيام الدراسة الفعلية للفصلين: 169 يوم.

عدد أيام الاجازات التي سيحصل عليها طلاب المملكة العربية السعودية خلال العام الدراسي 2018/2019: 10 أيام.

رابط موقع نور 1440

يمكنكم أيضًا اتمام خطوات استعلام النتائج على موقع نور من خلال تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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ادخل على رابط موقع نور.

قم بإدخال البيانات المطلوبة “اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق الظاهر”.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

بعدها اختر النتائج وستظهر أمامك.

موقع نظام نور

يقوم نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتقديم مجموعة من الخدمات الرائعة، ومنها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب، سواء كانت نتائج شهرية وتقارير أو نتائج فصلية، حيث يقوم أولياء الأمور بالدخول على رابط نظام نور واستخراج نتائج ذويهم بواسطة رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، أو بواسطة تسجيل الدخول عل موقع النور باسم المستخدم والرقم السري.

ومن بين الخدمات الرائعة التي يقدمها موقع نور الإلكتروني، خدمة التواصل بين ولي الأمر والمعلم، والتي يتمكن خلالها ولي الأمر من متابعة مستوى الطالب الدراسي، وكذلك قراءة التقارير المفصلة ودرجات الطلاب التي يحصلوا عليها في الاختبارات الشهرية التي تُجرى بصورة دورية.

اختبارات الطلاب

جاءت مواعيد بداية اختبارات الطلاب في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2018/2019 كالتالي:

موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول: يوم الأحد الموافق 9/4/1440 – 16/12/2018. موعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني: يوم 16/8/1440 – 21/4/2019.

استخراج نتائج المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1439/1440 يكون من خلال اتباع الآتي:

نتائج نور وكل ما تريد معرفته عن خطوات استعلام نتائج طلاب المملكة العربية السعودية يمكنكم استخراجها من خلال روابط نور التي قمنا بإضافتها لكم في هذا المقال، والمزيد يمكنكم معرفته من خلال متابعة المقال.

والمزيد من المعلومات التي تتعلق بنتائج نور 1440 وطرق الاستعلام عنها سنقوم بإضافتها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير بصورة مستمرة بكل جديد خلال الساعات القادمة، تابعونا.