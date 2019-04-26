كيف تمكن هذا الجراح السعودي من إجراء عملية تبديل الغضروف الرقبي في وقت قياسي؟

تمكن جراح سعودي من إجراء عملية تبديل الغضروف الرقبي لمريضة كانت تعاني من آلام وضعف في اليد اليمنى، خلال 30 دقيقة فقط. وقال الطبيب الجراح هاني طلال الجهني، إن عملية تبديل الغضروف الرقبي عملية حسّاسة جداً، ولكنها روتينية يقوم بإجرائها جرّاح العمود الفقري بشكل يومي.
وأوضح “الجهني” أن التأخر في التدخل الجراحي عند الحاجة له يسبب آلاماً ومشاكل عصبية في الأطراف، قد لا يزول أثرها بعد التدخل الجراحي؛ لافتًا إلى أن الانزلاق الغضروفي الرقبي، يختلف عن الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر؛ بسبب وجود الحبل الشوكي.
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