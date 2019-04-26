بالصور: “حملة ضياء” بشارع المنصور تضبط أكثر من 100 مخالف و12 قلابًا وضاغطين

نفذت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، صباح أمس، حملة أمنية شملت حارة يمن وحوش بكر بحي المنصور، وذلك استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية (وطن بلا مخالف). وانطلقت الحملة الأمنية المشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى ومندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر، وبدأت في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس، وانتهت قبل الظهر. وأسفرت الحملة عن القبض على ما يزيد على 100 مخالف من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة، وتم إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

كما تم ضبط مجموعة كبيرة من السكراب والأخشاب والمفروشات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحمولة 12 قلابًا كبيرًا وضاغطين اثنين، وسلمت لمندوب بلدية المسفلة الفرعية. واستخدم المخالفون حيلاً عدة للاختباء عن أعين رجال الأمن؛ إما بالدخول إلى دواليب الملابس، أو تحت الأسرة، وبداخل أغطية التكييف. وقطع مندوب شركة الكهرباء الكهرباء عن المساكن التي يقطنها المخالفون وسجل أرقام عداداتها وسلمها لجهة الاختصاص تمهيدًا لتطبيق عقوبات إيواء المخالفين.