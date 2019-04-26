الصيعري: مبادرة الإقراض غير المباشر من «منشآت» تلبي احتياجات السوق

أكد الرئيس التنفيذي لشركة معالم للتمويل الدكتور صالح الصيعري، إحدى الشركات المندرجة تحت مبادرة الإقراض غير المباشر في منشآت خلال ورشة عملٍ بعنوان (تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. التحديات والحلول)، والتي أُقيمت في مؤتمر القطاع المالي، أن مبادرة الإقراض غير المباشر ستشاهم في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة.

وأوضح لأن هذا الدعم سيكون من خلال عدة محاورٍ، من أهمها المُساهمة في التوسُّع، وذلك من خلال تقديم مبالغٍ تمويليةٍ ذات هوامش ربحٍ منخفضة، كما أن نسبة التمويلِ الموجهةِ للقطاع الخاص لا تتجاوز حاليًا ٥٪ من التمويل الإجمالي الموجه للقطاع الخاص.

وأضاف الصيعري أن مشاركة معالم للتمويل في المؤتمر المالي تأتي تلبيةً لاحتياجات السوق ومتطلبات الشركات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحقيقًا لأهداف وتوسُّعات رواد ورائدات الأعمال.

والجدير بالذكر أن مؤتمر القطاع المالي يعد الأول من نوعِه؛ حيث حظيَ بحضورٍ لافتٍ من قبل المهتمين بالقطاعات المالية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات المالية البنكية والجهات الحكومية.