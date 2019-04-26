مصرع شخصين وثالث بحالة خطيرة في انقلاب مروع بطريق الحجرة - أضم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، في حادث انقلاب مروع لسيارة على طريق الحجرة - أضم، أمام العبارة الجديدة.

ويعاني طريق الحجرة – أضم من كثرة وقوع الحوادث المرورية المروعة، والبالغ طوله قرابة الـ 50 كم.

لكن أبرز المشاكل على هذا الطريق والتي قد تكون سببًا في كثرة الحوادث، هو ضيق الطريق «مسار واحد» الواقع في حدود محافظة أضم، كما يشكو بعض الأهالي من عدم وجود إنارة وافتقار الطريق للوحات الإرشادية.

ومن الأسباب أيضًا التي تتسبب في الحوادث بهذا الطريق، كثرة الجِمال السائبة.