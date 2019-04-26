بالصور.. «الدعجاني» يدشن معرض الفنون والتراث الأول ببلغازي

دشن محافظ العيدابي حسين بن ضيف الله الدعجاني بعد مغرب أمس الخميس، معرض الفنون والتراث الأول ببلغازي وركن الأسر المنتجة، يرافقه وكيل المحافظة عيسى عقيلي ورئيس بلدية العيدابي جبران مناع ورؤساء الدوائر الحكومية والمشايخ وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي.

وفور وصول المحافظ لمقر الحفل قام بالمرور على الأسر المنتجة، واطلع على المعروضات وأبرز المنتجات التي تقدمها من المأكولات والموروث الشعبي.

بعد ذلك قام المحافظ بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، وتجول في أركانه واستمع لشرح مفصل من المشرفة العامة على المعرض نورة الغزواني عن ما يحتويه عليه من أركان وصور ورسومات ومقتنيات تراثية، كما استمع المحافظ لعدد من المشاركين في المعرض وعددهم 32 مشاركًا عن ما يقدمونه من فن الرسم والتصوير الفوتوغرافي والمقتنيات الأثرية.

كما تسلم المحافظ في نهاية جولته بالمعرض هدية عبارة عن عدد من الرسومات من الفنانات التشكيليات.

وقام المحافظ بزيارة ركن الخط العربي واستمع لشرح من الخطاط يحيى كريري عن ما يقدمه الركن، واستلم هدية عبارة عن اسم المحافظ من الخط العربي.

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بعد ذلك شاهد المحافظ مجسم عن سد وادي ضمد من عمل أحمد سليمان غزواني، ثم قام بزيارة الركن التراثي والتقط صور تذكارية مع عدد من المشاركين.

وفي نهاية الحفل سلمت الدروع التذكارية للداعمين والمشاركين والمنظمين؛ حيث قام محافظ العيدابي بتسليمها للمستحقين.

ثم أعلن رجل الأعمال محمد سوادي عن دعم لفريق أنامل بلغازي للفن التشكيلي بمبلغ 10 ألف ريال.

وأكد المحافظ في نهاية الحفل أن ما شاهده من رسومات وصور وعروض أثرية ومجسمات ستحظى بالدعم والمتابعة، وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية في دعم هذه المواهب للمشاركة في مناسبات المنطقة ومهرجان الجنادرية لعرض تراث وفنون بلغازي والبحث عن مقر دائم لهم سيكون ضمن أهدافنا القادمة.

وأشاد المحافظ بما رأى من عروض وفنون تقدمها مواهب شابة لها مستقبل مشرق، وأثنى على جهود المشايخ ورجال الأعمال والجهات الحكومية التي دعمت المعرض حتى ظهر بالشكل الذي رأيناه اليوم.