السعودية اليوم / "مستقبل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية" ندوة بجامعة الأمير سلطان



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

استضافت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع الجمعية العالمية للمهندسين الكهربائيين والالكترونيين IEEE وجمعية المهندسين السعوديين أول أمس، معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري في ندوة عامة حول "مستقبل صناعة الكهرباء في المملكة العربية

وقدم معاليه خلال الندوة شرحاً مفصلاً عن واقع ومستقبل صناعة الكهرباء، وأبرز التحديات والتغيرات التي ستواجه هذا المجال، إلى جانب دور الهيئة في مراقبة مؤشرات خدمة الآداء ودورها المستقبلي في تنظيم سوق الكهرباء التنافسي في المملكة.

// انتهى //

10:24ت م

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الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واساستضافت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع الجمعية العالمية للمهندسين الكهربائيين والالكترونيين IEEE وجمعية المهندسين السعوديين أول أمس، معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري في ندوة عامة حول "مستقبل صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية ".وقدم معاليه خلال الندوة شرحاً مفصلاً عن واقع ومستقبل صناعة الكهرباء، وأبرز التحديات والتغيرات التي ستواجه هذا المجال، إلى جانب دور الهيئة في مراقبة مؤشرات خدمة الآداء ودورها المستقبلي في تنظيم سوق الكهرباء التنافسي في المملكة.// انتهى //10:24ت م0029

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