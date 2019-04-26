سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 أبريل 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ذكرى تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر سيظل خالدًا في وجدان المصريين، لافتًا إلى أنها همزة الوصل التي اكسبت مصر عمقًا استراتيجيًا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الإفريقية والوطن العربي.

وسلطت الضوء على المباحثات التي أجرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني"شي جين بينج" في بكين، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيل مبادرة الحزام والطريق.

ونوهت الصحف بالمحادثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وتناقلت تأكيد المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأمم المتحدة تقوم بمهام إنسانية عدة في ليبيا منذ بدء معركة طرابلس، وأن المجتمع الدولي سيواصل العمل من أجل تحسين الأوضاع في البلاد.

وعرجت صحف الجمعة، على الوضع في اليمن، مشيرة إلى تحرير قوات الجيش اليمني جبل "الأذناب" الاستراتيجي في مديرية رازح بمحافظة سعدة شمال غربي البلاد.

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10:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.