دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper هيئة هيئة الرياضة تُعلن تفاصيل استضافة السعودية رالي داكار 2020

قال رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن شراكة المملكة العربية السعودية مع «رالي داكار»، ستمتد إلى 10 سنوات قادمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، مساء اليوم الخميس بالقدية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وخالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بحضور مسؤولي رالي داكار؛ للإعلان عن تفاصيل استضافة المملكة العربية السعودية لرالي داكار 2020.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة، « من خلال هذه الشراكة التي تمتدّ لـ10 سنوات، نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتعرّف أكثر على شعب المملكة الطيّب والمضياف الذي يتطلّع لاستقبال العالم».

وأشار إلى أن السعوديّة ورالي داكار، يجتمعان معًا ليكتبا فصلًا جديدًا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدّي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكّل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيّب مع العالم أجمع.

وأشار الفيصل إلى أن السعودية ستكون الدولة الثلاثين في رالي داكار منذ ١٩٧٨، حيث سيواجه المتسابقون تحديات، مثل الربع الخالي، وآفاقًا خلابة لم يتم اكتشافها من قبل.

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من جانبه، أشار الأمير خالد بن سلطان الفيصل، إلى أن أشهر سباق للسيارات سيقام في المملكة العربية السعودية، في شهر يناير المقبل.

وأضاف الأمير خالد بن سلطان الفيصل: « داكار2020 سيُظهر المملكة العربيّة السعوديّة للعالم بصورتها الحقيقيّة الناصعة، سواء على المستوى الرياضي أو الترفيهي والثقافي والتراثي والسياحي، وستثبت قدرتها على منافسة أقوى دول العالم، في استضافة الأحداث الكبرى».

وفي ذات السياق، قال يان لي مونير، مدير عامّ شركة ASO المنظمة لرالي داكار: «سنكون قادرين على الاستفادة من الإمكانات غير المحدودة لتضاريس المملكة، من المساحات الشاسعة لصحرائكم والكثبان الرملية الساحرة والسواحل البكر والأودية المذهلة».

وشهد المؤتمر حضورًا إعلاميًّا كبيرًا، وشمل عروضًا حية تحكي قصّة رالي داكار ابتداءً من باريس وإفريقيا مرورًا بأمريكا الجنوبيّة.