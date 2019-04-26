رابط نظام نور الجديد للإستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل/ الإستعلام برقم هوية الطالب

نستعرض معكم متابعينا الكرام التعرف علي طريقة الدخول لنظام نور للتعرف علي نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440 هجرياً، حيث يتم الإعلان عن نتائج المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية عبر موقع نظام نور، الذي توفره المملكة العربية السعودية للتسهيل علي الطلاب وأولياء أمورهم التعرف علي النتائج وقت إعلانها أول بأول، وقد وفر النظام التعرف والإستعلام عن النتائج عن طريق رقم الهوية الخاص بالطالب أو الطالبة.

ويعتبر نظام نور من أهم الأنظمة المعتمدة لمعرفة نتائج الطلاب بجميع المراحل، وسوف نعرض عليكم متابعينا طريقة الدخول لنظام نور والإستعلام عن النتائج، حرصاً منا علي تقديم المعلومة بطريقة بسيطة وسهلة.

طريقة الإستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1440

الدخول علي الرابط التالي من هنا برقم الهوية ورمز التحقق كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب أو الطلبة كتابة رمز التحقق الموجود في صفحة الإستعلام عن نتائج الطلاب يمكن الحصول علي الدرجات مطبوعة عبر النظام الجديد

وقد نوه النظام عن إعلان نتائج المرحلة الإبتدائية الفصل الدراسي الثاني 1440، ويتم الدخول للإستعلام عن النتائج عبر إدخال رقم هوية الطالب أو الطالبة.

ويعتبر نظام نور هو المنصة المتميزة التي يبحث عنها أولياء الأمور لمعرفة درجات أبنائهم بعد أداء الإختبارات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم عرض النتائج عبر نظام نور فور رصدها وإعتمادها بمنتهي الشفافية، لذلك فإن الضغط علي النظام يكون كبير، ونحن وفرنا لكم متابعينا الرابط المباشر للتسهيل عليكم وسرعة معرفة النتائج.