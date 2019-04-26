بالصور: زحام كبير وتدافع أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات في الرياض.. و”التجارة” تُغلقها...

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار منشأة في الرياض بسبب ارتكابها مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفيضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب.

وأوضحت الوزارة أنه تم سحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ونظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.