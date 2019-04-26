ضبطت وزارة التجارة والاستثمار منشأة في الرياض بسبب ارتكابها مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفيضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب.
وأوضحت الوزارة أنه تم سحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، ونظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: زحام كبير وتدافع أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات في الرياض.. و”التجارة” تُغلقها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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