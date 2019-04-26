احتجاز شهادة “طالبة جدة” يتسبب في بكائها بالمدرسة.. وولي أمرها يطالب بالتحقيق

فوجئت طالبة في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس التابعة لـ”تعليم جدة” عند ذهابها لاستلام شهادة الفصل الدراسي الثاني؛ بأن إدارة المدرسة حجزت شهادتها، فما كان منها إلا أن دخلت في نوبة من البكاء أمام عددٍ من الطالبات والمعلمات. وتبين التفاصيل التي يرويها ولي أمر الطالبة وفقًا لـ”سبق” أن مدرسة ابتدائية في مدينة جدة احتجزت شهادة ابنته التي تدرس بالصف الرابع، بعبارة غير مقبولة وغير نظامية تمت كتابتها على إشعار النتيجة، وهي “أن الطالبة تُنقل إلى الصف الخامس الابتدائي”، مشيرًا إلى أن هذا إشعار بنتيجة الطالبة ولا يعد شهادة، والشهادة تم حجزها لوجود رسوم دراسية مستحقة للمدرسة…”، مشيرًا إلى أن الرسوم للمدرسة الأهلية السابقة التي كانت تدرس بها الطالبة قبل أن يتم نقلها لهذه المدرسة الحكومية.

وأضاف “ولي أمر الطالبة”: “تفاجأت بخروج ابنتي من المدرسة وهي في حالة يُرثى لها من شدة البكاء بسبب تصرف إدارة المدرسة بحجز شهادتها الدراسية والتي كانت من المفترض أن تتسلمها اليوم كبقية الطالبات، إلا أن إدارة المدرسة الحكومية رفضت تسليمها، في مخالفة صريحة للأنظمة، وعندما دهشت بالموقف ذهبت لمراجعة المدرسة الأهلية لأسأل عما تعرضت له ابنتي من حجز لشهادتها وحرمانها الفرحة بالنجاح، فأفادوا بأنهم لم يرسلوا خطابًا للمدرسة الحكومية، وأنهم لا يوجد لهم أي مطالبة على الطالبة”، حيث إنهم قد استحصلوا على رسومهم قبل أن يعطوا والد الطالبة ملفها الذي قبلت به في المدرسة الحكومية. وأكد “ولي أمر الطالبة” أن “الأوامر تقضي بعدم حجز شهادات الطلاب والطالبات تحت أي ذريعة، مطالبًا إدارة “تعليم جدة”، بفتح ملف تحقيق لمحاسبة من هو خلف الموضوع الذي تسبب في تدمير نفسية طفلة متفوقة، وكان جزاؤها حرمانها من فرحة النجاح مع زميلاتها التي ذهبت كل واحدة منهن بشهادتها لأهلها مسرورة، بينما ابنتي ذهبت لأهلها بالدموع إثر الصدمة التي تعرضت لها”.