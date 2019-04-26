هذه حيلة رئيس أبل للتخلص من إدمان آيفون

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صرح رئيس شركة آبل تيم كوك بحيلة بسيطة يتبعها تُجنبه إدمان هاتفه الآيفون وينصح بها المستخدمين وهي إغلاق إشعارات التطبيقات.

جاء ذلك على هامش مشاركته فعاليات حفل مجلة التايم الأمريكية للاحتفال بقائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

ولجأ كوك لهذه الحيلة بعد قراءته لتقرير ميزة “مدة استخدام الجهاز “Screen Time” المُدرجة في هواتف آيفون منذ العام الماضي، جعلته يُحدث عليها تغييراً بسيطاً يمنعه من تشتيت انتباهه والاطلاع إلى شاشة الهاتف آلاف المرات من اليوم.

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ويُوصي كوك جميع مستخدمي آيفون الكبار والصغار باتباع هذه الحيلة البسيطة، فإنها تُقلص عدد مرات الاطلاع والتحديق في شاشات الهاتف..، التي تصل في المتوسط إلى 2617 مرة يومياً بحسب أحدث دراسة.

وأكد كوك خلال الحفل أن أبل لا تريد أن يستخدم الأشخاص هواتفهم الذكية طوال الوقت، لهذا السبب أدرجت الشركة ميزة تعقب وحساب وقت استخدام الهاتف، بهدف الحد من إدمانه.

هناك طرق عدة لتحديد إشعارات كل تطبيق على آيفون، من خلال “إعدادات” ثم “إشعارات” ثم تفعيل “عدم الإزعاج”، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

