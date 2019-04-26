صدق أو لا تصدق.. فيسبوك يفشل في إزالة فيديو هجوم نيوزيلندا حتى الآن

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فشل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في التعرف على مقاطع الفيديو الخاصة بحادثة الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا الشهر الماضي، والتي أودت بحياة 50 شخصاً من المصليين على أيدي الإرهابي اليميني لمتطرف برينتون تارانت.

وحسب بلومبيرغ، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمكنت في غضون 24 ساعة من الحادث الإرهابي، من إزالة 1.5 مليون مقطع فيديو لعملية القتل العشوائية البشعة التي عرضها الجاني ببث حي على فيسبوك، إلا أن المنصة لم تستطع محو كافة المقاطع وبقي فيديو يتم تداوله بصورة طبيعية على المنصة الإلكترونية.

وقال نيل بوتس، مدير السياسة العامة في فيسبوك، للمشرعين البريطانيين: “كان هذا الفيديو لعملية إطلاق النار..، حيث كان يظهر خلاله شخص يستخدم خوذة مع كاميرا تركز على زاوية رؤيته، وهو الأمر الذي أفشل محاولات خوارزمات الذكاء الاصطناعي في الكشف عنه.

وعلى الرغم من تعهد فيسبوك بالحفاظ على منصته خالية من العنف والأعمال الدموية، فإنه فشل في تحقيق ذلك بشكل كلي، خاصة وأنه لم يتمكن من التعرف على تفاصيل عمليات القتل في الفيديو، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من الشكوك حول ما إذا كانت تلك الأحداث نتائج أخطاء تقنية أم متعمدة.

