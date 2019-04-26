وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عالم الأنابيب: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الفيزياء..، علوم المواد، البوليمرات)، أو المجالات ذات الصلة.

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. أخصائي ثالث- الأنابيب: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التطبيقات، هندسة التكنولوجيا).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

