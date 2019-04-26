وظائف شاغرة للمعيدات في جامعة طيبة

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أعلنت جامعة طيبة عن توفر عدد وظيفتين شاغرتين للسعوديات، على مسمى “معيد”، للعمل في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة المنورة- قسم (الاستشراق- طالبات)، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. ألا يزيد عمر المتقدمة على (30) سنة.

. ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدمة أكثر من (5) سنوات.

. أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس (انتظاماً) تخصص اللغات والترجمة- (قسم اللغة الإنجليزية).

. ألا يقل معدل المتقدمة عن (جيد جداً) في مرحلة البكالوريوس.

. حصول المتقدمة على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS) بدرجة لا تقل عن (5.5).

. حصول المتقدمة على (%70) في اختبار القدرات العامة للجامعيين.

. حصول المتقدمة على تزكيتين علميتين.

. ألا تكون المتقدمة على رأس العمل في أي جهة وظيفية.

. اجتياز الاختبار التحريري (في تخصص الاستشراق).

. اجتياز المقابلة الشخصية.

. حفظ ما لا يقل عن (5) أجزاء من القرآن الكريم والإلمام بالعلوم الشرعية.

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. يجب أن يشتمل الطلب المقدم من خلال الموقع الإلكتروني على كافة المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة (PDF).

. سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعاملة في المستندات والوثائق الرسمية،وتتحمل مقدمة الطلب مسؤولية ذلك.

. سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والوثائق والمستندات والضوابط الموضحة بعاليه، وتتحمل مقدمة الطلب مسؤولية ذلك.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:

– صورة من شهادة البكالوريوس في اللغات والترجمة.

– صورة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

– عدد 2 توصيات علمية.

– صورة من شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS).

– معادلة شهادة البكالوريوس إذا كانت الشهادة من جامعة غير سعودية.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من اختبار القدرات الجامعية.

– شريحة بيانات من الأحوال المدنية بالحالة الوظيفية.

وأوضحت الجامعة أنه سوف يتم استقبال الطلبات ابتداءً من يوم الخميس 20 شعبان 1440هـ الموافق 25/ 04/ 2019م، ويستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 4 رمضان 1440هـ الموافق 9/ 5/ 2019م حسب تقويم أم القرى، داعية الراغبات في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم من خلال الرابط المخصص لاستقبال الطلبات إلكترونياً وإرفاق المستندات المطلوبة حسب الموَضح.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر..، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

